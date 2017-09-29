Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса Максиму Соколову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 29 сентября.

В тексте указа говорится, что президент согласился объявить чиновнику дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия по предложению председателя правительства.

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27 сентября Владимир Путин предупредил министра транспорта о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Глава государства призвал Соколова справиться с этой ситуацией быстро и эффективно. Президент также раскритиковал вице-премьера Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли, которую курирует.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные. В понедельник, 25 сентября, компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.