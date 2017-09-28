Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отстранения вице-премьера Аркадия Дворковича от вопросов транспортной тематики после критики главы государства из-за ситуации с «ВИМ-Авиа». Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 сентября.

«Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Накануне Владимир Путин раскритиковал Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли, которую курирует. Он поручил ему предоставить предложения по урегулированию ситуации. Неодобрение президента вызвала и работа министра транспорта Максима Соколова. Глава государства объявил ему о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные. В понедельник, 25 сентября, компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.

22 июня сообщалось, что число путешественников, пострадавших из-за отмены чартеров авиакомпании «Вим-Авиа», превысило 30 тысяч человек.