В Россию начнет летать новая авиакомпания

Кипрский перевозчик Cobalt Air c 29 октября откроет полеты в Россию. Как сообщает портал Aviablogger, рейсы из Пафоса в Москву будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и четвергам. В российской столице самолеты авиакомпании будут обслуживаться в аэропорту Шереметьево.

Воскресный рейс будет выполняться вплоть до 14 января, вылеты по четвергам — до 22 марта. Будут ли полеты продлены на летнее расписание неизвестно.

Минимальная стоимость билетов в обе стороны составит 179 евро. Выбор места в салоне обойдется еще в пять евро. Aviablogger отмечает, что Cobalt Air ввела уникальную систему ценообразования на багаж. 15 килограммов багажа обойдутся в 15 евро в одну сторону, тогда как 20 килограммов для выполняемых из Москвы рейсов будут бесплатными.

Отмечается, что в будущем перевозчик рассматривает открытие рейсов в Санкт-Петербург.

Cobalt Air базируется в аэропорту Ларнаки. Перевозчик начал выполнять полеты в июле 2016 года. Парк авиакомпании состоит из шести лайнеров Airbus A320 и Airbus A319.