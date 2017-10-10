Лучшая авиакомпания мира начнет полеты в Санкт-Петербург

Qatar Airways, которая четыре раза становилась лучшей авиакомпанией мира, начнет выполнять рейсы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

Рейсы из Дохи стартуют 19 декабря и будут выполняться ежедневно. На маршруте будут использоваться самолеты Airbus A320 в двухсалонной компоновке — 12 мест в бизнес-классе и 120 — в экономе.

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«Санкт-Петербург — прекрасное дополнение к маршрутной сети Qatar Airways, наглядно демонстрирующее важность российского рынка для нас. Огромная численность населения и экономический вес России открывают перед Qatar Airways широкие перспективы по расширению своего присутствия в стране», — заявил исполнительный директор группы Qatar Airways Акбар Аль Бакер.

Qatar Airways начала полет в Россию в 2004 году. Сегодня перевозчик выполняет по три рейса в день из Дохи в московский аэропорт Домодедово. В 2017 году Qatar Airways в четвертый раз в истории была признана лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax (аналог «Оскара» в авиаиндустрии).

С 1 декабря в Россию возвращается французская авиакомпания Aigle Azur. Компания отказалась от перелетов в Москвы в 2014 году, объяснив это падением продаж.