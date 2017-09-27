Французская авиакомпания вернется в Россию после трехлетнего перерыва

Французская авиакомпания Aigle Azur возобновит рейсы в Россию после трехлетнего перерыва. Об этом пишет издание TourMaG.com.

С 1 декабря Aigle Azur начнет летать из парижского аэропорта Орли в московский Домодедово. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на лайнере Airbus A320.

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Продажи билетов на этом направлении стартуют уже в конце сентября. Президент Aigle Azur Франц Ивелин (Frantz Yvelin) не исключил, что к лету 2018 года авиакомпания может запустить новые рейсы в Москву.

Aigle Azur выполняет регулярные и чартерные перевозки в страны Европы и Северной Африки. Базируется в Орли. Авиакомпания была основана в 1946 году.

В июле 2012 года Aigle Azur стала доставлять пассажиров из Орли в московский аэропорт Внуково. В октябре 2014 года перевозчик отказался от этих рейсов. Такое решение в авиакомпании объяснили падением продаж на данном направлении.

