Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку

Рыба вида европейская солея запрыгнула в горло поймавшему ее молодому рыбаку, когда тот ее поцеловал. Застрявшая в дыхательных путях животное вызвало остановку сердца. Пострадавшего удалось спасти после экстренного оказания медицинской помощи, пишет BBC News.

Сообщается, что рыба отряда камбалообразных выскользнула из рук 28-летнего рыбака, в результате чего мужчина потерял сознание и перестал дышать прямо на пирсе морского курорта Боскомб, в пригороде британского города Борнмут. Члены местного морского клуба Boscombe Pier Sea Anglers оказали ему неотложную помощь до приезда скорой.

По словам врачей, быстро прибывших на место происшествия, для спасения молодого человека требовалось извлечь солею из его горла как можно быстрее. Для этого медики воспользовались щипцами, хотя был риск, что рыба соскользнет глубже в горло или от нее оторвется кусок. В этом случае помочь пострадавшему было бы уже невозможно. Однако врачам удалось вытащить животное и в течение трех минут восстановить сердцебиение.