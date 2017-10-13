На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар

Первый украинский суперкар Himera Q заметили на автозаправке в Латвии. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает Delfi.

Автомобиль стоимостью 700 тысяч евро находился на прицепе у заправочной станции в селе Кекава. Один из очевидцев предположил, что это Lada Raven, однако, вероятнее всего, это все-таки была украинская Himera Q.

Как отмечает Delfi, Himera Q и Lada Raven часто путают, так как разработкой их дизайна занимался один человек — Дмитрий Лазарев. В 2014 году дизайнер подал на конкурс, организованный «АвтоВАЗом», эскизы нового суперкара Lada Raven. Однако позже он отозвал свой проект, поскольку был недоволен условиями конкурса, в ходе которого оценить работу предлагалось не профессионалам, а интернет-пользователям.

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После этого работой Лазарева заинтересовались украинские бизнесмены. Дизайнер передал им свои эскизы, но договор так и не был заключен. Работа над первым украинским суперкаром продолжилась: как утверждает производитель, в первоначальный дизайн были внесены существенные изменения.

Прототип Himera Q был представлен в Киеве в июне. Первую серийную версию разработчики обещали показать уже осенью. Планируется, что суперкар будет доступен как с бензиновым двигателем от Audi R8 за 500 тысяч евро, так и в электроверсии за 700 тысяч евро.