В Госдепе затруднились назвать причину снятия флагов с дипсобственности России

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт не смогла ответить на вопрос, почему российские флаги были сорваны со зданий российской дипсобственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. Ее выступление было размещено на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Я не знаю», — призналась она после настойчивой просьбы ответить вопрос, зачем надо было снимать госсимволы. Она лишь заявила, что Вашингтон считает данные действия «полностью законными».

Ранее в Госдепе заявили, что «будут рады» вернуть Москве сорванные флаги.

11 октября российские флаги были сорваны со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. По версии США, эти объекты лишены дипломатического иммунитета.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шаги Вашингтона неприемлемы. По его словам, Москва считает инцидент произволом американских чиновников и попытается вернуть контроль над захваченными зданиями в судебном порядке.