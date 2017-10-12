Вашингтон предложил Москве забрать снятые с дипмиссий в США российские флаги

Вашингтон готов вернуть России государственные флаги, снятые с закрытых дипмиссий в США. Об этом агентству ТАСС заявили в Госдепартаменте.

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«Мы проинформировали российское посольство, что будем рады, когда ему удобно, вернуть флаги в распоряжение российского правительства», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что госсимволы «были спущены при демонстрации должного уважения и хранятся в безопасности в каждом из этих зданий».

11 октября российские флаги были сорваны со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. По версии США, эти объекты лишены дипломатического иммунитета.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о неприемлемости данного шага со стороны Вашингтона. По его словам, Москва считает инцидент произволом со американских чиновников и попытается вернуть контроль над захваченными зданиями в судебном порядке.