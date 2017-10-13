ИГ опубликовало кадры боев с филиппинскими военными

Подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) агентство «Амак» опубликовало видео из города Марави, где по-прежнему идут бои между филиппинской армией и боевиками ИГ. Ролик разместил Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Видео демонстрирует бомбардировку города самолетами ВВС и перестрелку боевиков с филиппинскими военными. На кадрах, предположительно, изображен один из лидеров группировки «Братья Мауте», участвовавший в захвате города в мае этого года.

Филиппины ведут войну с джихадистами на своей территории. Сражение за город Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики, присягнувшие на верность ИГ. По официальным данным, за время боев погибли в общей 158 солдат, 87 мирных жителей и 774 боевика.