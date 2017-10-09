Опубликовано видео допроса захваченных ИГ россиян

Опубликована вторая видеозапись с двумя россиянами, которых захватила в плен группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Записью поделился Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

На записи боевики выясняют личности мужчин. Отчетливо слышно, как один из россиян говорит, что владеет информацией об оружии, а арабы называют пленников свиньями.

Кадры, вероятно, сняты на мобильный телефон.

3 октября подконтрольное ИГ агентство «Амак» опубликовало видео с россиянами. В кадре два человека. Один из них представляется Заболотным Романом Васильевичем и говорит, что родился в 1979 году в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области, а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Второй мужчина молчит, но называется его имя — Цуркану Григорий Михайлович.

Министерство обороны опровергло попадание российских военных в плен к боевикам.

Донские казаки заявили, что опознали Заболотного. По их словам, никто не знал, что он отправился в Сирию. СМИ сообщили, что мужчина служил в частной военной компании. О Цуркану стало известно, что он также является наемником и воевал на юго-востоке Украины, а также в Югославии. Сообщалось, что нынешняя командировка в Сирию для него не первая.

Наемничество является в России уголовно наказуемым преступлением (статья 359 УК РФ). Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.