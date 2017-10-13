Китайцы создали лазерную пушку против террористов

В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку, способную за секунду поражать цели, находящиеся в пределах 200 метров. Об этом сообщает издание Global Times.

Оружие разработано компанией Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Комплект включает в себя ручное устройство для прицеливания, переносной источник питания, дистанционное управление и лазерный излучатель. Его испытания прошли в провинции Хунань.

По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее. Комплекс работает бесшумно и не создает вспышки света. По словам разработчиков, оружие удобно в использовании и не создает отдачи.

В 2015 году компания Lockheed Martin продемонстрировала результаты действия лазерной пушки, которая с расстояния более двух километров смогла прожечь капот автомобиля. С ее помощью за несколько секунд удалось остановить работу двигателя машины.