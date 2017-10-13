В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров

Эксперты сервиса Adguard, занимающегося блокировкой рекламы в сети, обнаружили 220 сайтов, запускающих процесс майнинга в момент, когда пользователь открывает главную страницу ресурса. Суммарно аудитория данных сайтов составляет примерно 500 миллионов пользователей. Об этом сообщает сайт Security Lab.

В сентябре пиратский торрент-трекер The Pirate Bay был уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей. Как отмечает сайт, его примеру могли последовать сотни других ресурсов.

По данным экспертов Adguard, 0,22 процента сайтов из рейтинга ТОП-100000 Alexa переняли практику и теперь применяют различные майнеры, предназначенные для использования мощностей центральных процессоров компьютеров для добычи криптовалюты.

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Основная часть таких ресурсов представляет собой торрент-трекеры, а также пиратские и порноресурсы, которые не получают денег от рекламы. В то же время в конце сентября в подобной практике уличили сайты компании Showtime.

Команда CoinHive, предоставляющая программное обеспечение для такой деятельности, призвала владельцев сайтов, использующих ее код на своем ресурсе, информировать об этом пользователей. Разработчики CoinHive позиционируют инструмент как альтернативный способ монетизировать сайты без рекламы.

В начале октября мэр города Сысерть в Свердловской области Дмитрий Нисковских предложил привлекать в город инвесторов через майнинг криптовалют. Частные инвесторы, по его предложению, будут строит небольшие электростанции, с помощью которых будет осуществляться майнинг и одновременно обеспечиваться энергопитание объектов.