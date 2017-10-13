На британском телевидении впервые покажут женские соски

В Великобритании в дневном эфире впервые покажут женский сосок в рамках кампании по информированию о раке молочной железы, сообщает The Sun.

Разрешение на демонстрацию соска получила благотворительная организация CoppaFeel!. В эфире покажут, как вручную проверить грудь на возможные признаки рака.

Как пишет издание, 80 процентов молодых женщин не занимаются самостоятельной проверкой груди. Большинство говорят, что не уверены в том, как это правильно делать. В понедельник, 16 октября, им покажут это наглядно. Ролик также будут демонстрировать в кинотеатрах.

«Мы надеемся побудить больше молодых женщин по всей Великобритании взять за привычку проверять свою грудь, что в один прекрасный день может спасти их жизнь», — говорит Натали Келли из CoppaFeel!

Благотворительная организация CoppaFeel! была основана 31-летней обозревателем The Sun после того, как в возрасте 23 лет ей был поставлен диагноз рака молочной железы.