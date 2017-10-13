Британской модели запретили рекламировать колготки топлес

Корпорацию Transport for London (TfL), специализирующуюся на управлении транспортной системой столицы Великобритании, раскритиковали за рекламу колготок. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает The Telegraph.

Причиной недовольства стали размещенные в лондонской подземке баннеры с изображением оголенной спины танцующей модели, рекламирующей колготки от компании Heist Studios. Как заявили в организации Exterion Media, обладающей контрактом на управление рекламным инвентарем лондонского метро стоимостью в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, TfL не имеет право размещать рекламу с обнаженными моделями в метрополитене.

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Представитель Exterion Media отметил, что в организации прекрасно понимают, что на баннере изображена только лишь спина модели. «Тем не менее, это все еще считается топлес», — подчеркнул он и предложил с помощью фотошопа «надеть» на девушку бюстгальтер.

В ответ глава компании Heist Studios Элли Ховард (Ellie Howard) назвала предложение Exterion Media «бредом». «Нам было очень приятно поделиться фотографией сильной танцовщицы в наших колготках. Особенно тогда, когда вся реклама женского нижнего белья переполнена сексуальным подтекстом. Но похоже, что оголенная спина — это неприемлемо», — заявила она.

В TfL отметили, что Exterion Media действует от их имени и потребовали от Heist Studios исправить баннер.