Кремль прокомментировал слова президента Чехии о потерянном для Украины Крыме

Высказывания президента Чехии Милоша Земана об окончательной утрате Украиной Крыма и возможной компенсации со стороны Москвы — это часть развернувшейся в Европе полемики. Об это в пятницу, 13 октября, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом [Владимиром] Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана», — заявил представитель Кремля.

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11 октября президент Украины Петр Порошенко отказался обсуждать предположение Земана о возможных компенсациях Киеву за Крым со стороны Москвы. По его словам, вопрос о статусе региона еще не закрыт.

Депутаты Верховной Рады в свою очередь обозвали президента Чехии падлюкой и посоветовали меньше пить.

Земан высказался о статусе Крыма 10 октября. По его мнению, полуостров для Украины уже потерян, а попытки его возвращения могут привести к европейской войне. Он отметил, что Москва могла бы чем-то возместить ущерб Киеву — в финансовой форме, нефтью или газом.