CNN рассказала об управляемых Москвой покемонах

CNN утверждает, что Россия пыталась посеять разлад среди американцев посредством соцсетей, видеохостинга YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go. Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала.

Поясняется, что во время кампании чернокожего населения Black Lives Matter с лозунгом «Не стреляйте в нас» организаторы протестов использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr для вывода людей на улицы.

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На YouTube репортеры обнаружили канал Do Not Shoot, на котором обыватели фиксировали случаи полицейского произвола. Данный канал ведет на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в штате Иллинойс на человека Клерк Йорк (Clerk York).

Журналисты не смогли найти этого человека, но выяснили, что сайт, в свою очередь, ссылается на учетную запись Tumblr, с которой в июле 2016 года был объявлен конкурс, стимулирующий играть в Pokémon Go. Участникам предлагалось искать покемонов вблизи мест, где ранее фиксировались случаи превышения полицией своих полномочий.

Данные аккаунты, утверждает CNN, связаны с неким российским Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), которое якобы является «прокремлевской» организацией.

6 сентября в блоге Facebook было размещено сообщение главы службы безопасности компании Алекса Стамоса. В нем утверждалось, что в период с июня 2015 по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. В социальной сети полагают, что все они были связаны между собой и действовали из России.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.