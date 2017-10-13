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CNN рассказала об управляемых Москвой покемонах

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CNN утверждает, что Россия пыталась посеять разлад среди американцев посредством соцсетей, видеохостинга YouTube, а также игры дополненной реальности Pokemon Go. Соответствующий материал опубликован на сайте телеканала.

Поясняется, что во время кампании чернокожего населения Black Lives Matter с лозунгом «Не стреляйте в нас» организаторы протестов использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr для вывода людей на улицы.

На YouTube репортеры обнаружили канал Do Not Shoot, на котором обыватели фиксировали случаи полицейского произвола. Данный канал ведет на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в штате Иллинойс на человека Клерк Йорк (Clerk York).

Журналисты не смогли найти этого человека, но выяснили, что сайт, в свою очередь, ссылается на учетную запись Tumblr, с которой в июле 2016 года был объявлен конкурс, стимулирующий играть в Pokémon Go. Участникам предлагалось искать покемонов вблизи мест, где ранее фиксировались случаи превышения полицией своих полномочий.

Данные аккаунты, утверждает CNN, связаны с неким российским Internet Research Agency («Агентство интернет-исследований»), которое якобы является «прокремлевской» организацией.

6 сентября в блоге Facebook было размещено сообщение главы службы безопасности компании Алекса Стамоса. В нем утверждалось, что в период с июня 2015 по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. В социальной сети полагают, что все они были связаны между собой и действовали из России.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

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