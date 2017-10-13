X5 Retail Group избавится от сети «Перекресток-Экспресс»

X5 Retail Group решила продать торговую сеть «Перекресток-Экспресс», сообщает пресс-служба компании.

Холдинг сосредоточится на трех основных форматах — универсамах у дома «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». Это решение в X5 объяснили тем, что сеть «Перекресток-Экспресс», состоящая из магазинов малой площади (формат «удобство») приносит компании лишь один процент от выручки.

«Сегмент convenience store с магазинами площадью до 200 квадратных метров, в котором работает в Москве сеть "Перекресток-Экспресс", имеет определенный потенциал на российском рынке, но это достаточно узкий сегмент. При этом 90 процентов организованной продовольственной розницы в России занимают три формата — магазины "у дома", супермаркеты и гипермаркеты», — пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

В марте 2017 года сообщалось, что X5 переориентирует сеть «Перекресток» с категории покупателей со средним доходами и выше среднего на малообеспеченных граждан.

X5 Retail Group управляет сетями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Она основана в мае 2006 года. Основными акционерами являются «Альфа-групп» (47,86 процента) и основатели «Пятерочки» (14,43 процента), еще 37,64 процента акций находится в свободном обращении.