В Москве закидали дымовыми шашками информационный центр НАТО

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» закидали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве, сказано в сообщении, размещенном на странице организации «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что активистами были разбросаны листовки с требованием вывода американских баз, американских войск и систем ПРО из Европы. Также участники акции скандировали: «НАТО, гори в аду!».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости подтвердили факт нападения и указали, что пострадавших в результате инцидента нет.