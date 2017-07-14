Британца осудили в Манчестере за помощь ополченцам Донбасса

Подданный Великобритании Бенджамин Стимсон, который оказывал поддержку ополченцам в Донбассе, приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Королевского суда Манчестера.

Подсудимый был признан виновным в нарушении британского антитеррористического законодательства. Сам Стимсон свою вину признал.

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41-летний Стимсон провел в Донбассе четыре месяца в 2015 году. В октябре того же года он дал интервью Би-би-си, в котором заявил, что гордится тем, что сделал.

Стимсон надеялся получить гражданство России и начать новую жизнь в Донбассе. «Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — заявлял он.

После интервью Стимсон вернулся в Манчестер, где его задержали власти. Ему предъявили обвинения в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины». Затем обвинение в «намерении совершить теракт» было снято.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия не удалось.