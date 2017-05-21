Нацболы облили Венедиктова виски

Видео: Drugoros TV / YouTube

В Санкт-Петербурге на мероприятии «Открытые диалоги» члены партии «Другая Россия» облили виски главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Об этом написал в Twitter один из лидеров партии Александр Аверин. Видеозапись случившегося опубликована на YouTube.

Аверин рассказал «Медиазоне», что три человека были задержаны.

Венедиктов вышел на сцену для дискуссии с писателем Александром Прохановым. Сразу после этого нацболы подбежали к главреду радиостанции и облили его виски. В ходе нападения прозвучали такие слова: «Это акция "Веник под вискарем!"»

Когда молодых людей стали уводить, один из них крикнул: «Алексей Алексеевич, вы предали Россию».

После акции Аверин перечислил в соцсети претензии к Венедиктову, в числе которых «нацпредательская позиция "Эха Москвы" по Крыму и Донбассу».