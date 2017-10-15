Фильм «Крым» помог предотвратить самоубийство

В Москве прохожий уговорил мужчину не прыгать с моста, предложив ему посмотреть фильм «Крым». Видео со спасением опубликовано в YouTube-канале «Хайповые события».

На записи видно, как мужчина забрался на перила моста возле пересечения Третьего транспортного кольца и Бутырской улицы. Однако желание посмотреть российскую кинокартину, скорее всего, оказалось сильнее желания умереть.

Запись к моменту написания новости посмотрели более 86 тысяч раз. Ролик за короткое время стал вирусным и вышел в десятку самых популярных видео в разделе «В тренде». Сам канал «Хайповые события» был создан 14 октября.