Астрономы открыли шесть новых галактик

Группа астрономов из Китая, США и Чили обнаружила шесть новых галактик, образовавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Это открытие, по мнению ученых, является прорывом в сфере наблюдения галактик так называемой эпохи реионизации (период истории Вселенной между 550 и 800 миллионами лет после Большого взрыва) и поможет в исследовании процессов формирования звезд.

Открытие было сделано в рамках проекта LAGER, инициаторами которого выступили китайцы. С помощью расположенных в Чили телескопов исследователи нашли 23 кандидата в галактики, сформировавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, ученые пришли к выводу, что к тому моменту доля ионизированного водорода достигла 50 процентов.