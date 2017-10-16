ФАС поставила ультиматум авиакомпаниям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку ценообразования авиабилетов и в течение ближайших двух недель ждет отчета по этому поводу от перевозчиков, передает РИА Новости.

В пресс-службе ФАС агентству заявили, что в ведомстве считают стоимость перелетов в эконом-классе необоснованно высокой. «В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — сообщил представитель службы. Он также подчеркнул, что шумиха вокруг этой ситуации «похожа на попытку переключить внимание с главного вопроса — сложившейся проблемы с высокими ценами на авиаперевозки».

Ранее в понедельник, 16 октября, газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что ФАС потребовала от авиакомпаний перечень документов об использовании глобальных систем бронирования (GDS) билетов, принципах ценообразования и управления доходами.

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В августе президент России Владимир Путин согласился с предложением главы ФАС Игоря Артемьева о необходимости изучить работу автоматизированной системы формирования цен на авиабилеты. При этом руководитель службы заявил, что специальные компьютерные системы динамического ценообразования — результат сговора мировых авиаперевозчиков. «Не хочется говорить, что чушь это все, и не могу сказать, что полностью с вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно», — заявил президент.

ФАС пригрозила авиаторам возбудить дела из-за завышения цен на билеты еще в конце февраля 2014 года. По мнению службы, ряд компаний занимают доминирующее положение на рынке и навязывают пассажирам тарифы «без учета динамики потребительского спроса».