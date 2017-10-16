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Лондонский бармен приторговывала кокаином

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Бармена одного из лондонских клубов, 34-летнюю Джустину Горска (Justyna Gorska), приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за продажу посетителям кокаина. Об этом сообщает The New York Post.

В качестве кодового слова гости заведения заказывали специальный напиток из меню и им приносили наркотики.

Как отмечает издание, Горска уличили как минимум в шести подобных случаях. Однажды она принесла покупателям два свертка с кокаином по 66 долларов каждый.

Во время задержания женщины полицейские обнаружили в ее бюстгальтере дозу кокаина.

Горска полностью признала свою вину, однако отказалась считать себя драгдилером, заявив только, что наркотиками ее снабжал друг.

5 октября стало известно, что сотрудник нью-йоркского ресторана быстрого питания McDonald's торговал наркотиками на рабочем месте. Фрэнк Герреро передавал кокаин покупателям в наборах «Хэппи мил».

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