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Сотрудник нью-йоркского McDonald's приторговывал кокаином на работе

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Сотрудника нью-йоркского ресторана быстрого питания McDonald's задержали за торговлю наркотиками на рабочем месте. Фрэнк Герреро передавал кокаин покупателям в наборах «Хэппи мил». Об этом сообщает The New York Post.

«Это все было так на поверхности, что было бы даже смешно, если бы он не совершал серьезное наркопреступление», — рассказала спецпрокурор по связанным с наркотиками делами Бриджит Бреннан. Задержание Герреро стало возможным благодаря спецоперации «Не в меню»: полицейские восемь раз совершили контрольную закупку и приобрели кокаина на общую сумму в 10,9 тысяч долларов.

Герреро работал в ночную смену: в это время закусочная принимает заказы только через специальное окно и дает их на вынос, однако покупателям кокаина он позволял зайти внутрь. Он был достаточно изобретательным: однажды дозу на продажу спрятал в пакетике с печеньем, который положил в заказ, в другой раз — спрятал в контейнере для жидкого мыла в туалете. Чаще всего, правда, сделки проходили на парковке McDonald's.

Когда Герреро был задержан, стражи порядка провели обыск в его доме. Там они нашли 200 граммов кокаина и 5,3 тысячи долларов наличными. В доме помимо Герреро жила его подруга Лэйди Кабрал Кастилло и двухлетний ребенок.

Герреро и Кастилло предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ и ненадлежащем уходе за ребенком. Герреро также ответит за продажу кокаина.

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