Наоми Кэмпбелл предложит россиянкам платья из тюля

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл совместно с брендом Tom Tailor создала капсульную коллекцию нарядов. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

«В дополнение к базовым вещам, свитерам и футболкам с золотыми слоганами, в коллекцию вошло роскошное черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи — короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и легинсы в рокерском стиле», — рассказали в компании.

В Москве линейка Naomi Campbell x Tom Taillor будет представлена в pop-up магазине в универмаге «Цветной». Отмечается, что модели Glamour Styles c черно-золотыми акцентами прекрасно подойдут для новогодних и рождественских праздников.

Фото: Tom Tailor 1 /3

«Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом», — прокомментировала Кэмпбелл.

Британская супермодель афроямайского происхождения обрела известность в начале 1990-х годов, работает на подиуме с 15 лет. Стала первой чернокожей моделью, снявшейся для обложек английского и французского изданий журнала Vogue.

Тom Tailor Group — европейский модный холдинг, владеет брендами Tom Tailor, Tom Tailor Denim,Tom Tailor Contemporary и Bonita. Товары компании представлены более чем в 40 странах. Бренд Tom Tailor оперирует более чем в 460 собственных и 200 франчайзинговых магазинах, имеет более 2950 точек продаж в формате shop-in-shop и почти 8400 мультибрендовых магазинов.