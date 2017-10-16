Рождественскую свечу предложили купить за пять тысяч рублей

Парфюмерная компания Guerlain анонсировала лимитированное издание рождественской свечи Winter Delice. Об этом представители бренда рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

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Стоимость свечи составляет 5,3 тысячи рублей. «Пряный восточный аромат с нотами полыни, чая масала и пачули создан специально для того, чтобы согревать долгими зимними вечерами», — описали свечу ее создатели. Она появилась в продаже 15 октября.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.