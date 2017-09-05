Guerlain прокатит девушек на ретро-каре BMW 503

Парфюмерная компания Guerlain 6 сентября представляет свой новый женский аромат La Petite Robe Noire Black Perfecto. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда во вторник, 5 сентября.

По центру Москвы проследует кортеж из 6 мотоциклов BMW R Nine и ретро-кара BMW 503: все желающие смогут протестировать парфюм, сфотографироваться с кортежем и принять участие в Instagram-конкурсе. Финал конкурса пройдет в универмаге «Цветной». Там же только 6 сентября, во время Vogue Fashion Night Out 2017, будет продаваться набор с ароматом La Petite Robe Noire Black Perfecto, помадой и тушью Guerlain в сумке от бренда Siberique. В продажу поступит 25 наборов.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.

