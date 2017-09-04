Аромат Fucking Fabulous в России переименуют

Парфюмерное подразделение модного бренда Tom Ford представило новый парфюм-унисекс Fucking Fabulous в селективной коллекции Private Blend. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 4 сентября.

Аромат, базирующийся на нотах кожи, ириса, горького миндаля, бобов тонка, мускатного шалфея и синтетической молекулы Cashmeran, поступит в продажу в избранных магазинах в Европе и США на следующий день после показа Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке — 7 сентября 2017 года. Стоимость флакона парфюма емкостью 50 миллилитров составит 310 долларов, в лимитированной версии (атомайзер с отделкой из натуральной кожи) — 495 долларов.

Сообщается, что в настоящее время выход аромата на российский рынок не планируется, но если Fucking Fabulous все же представят в России, он может быть переименован.

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. Широкую известность он получил, работая на посту креативного директора в модных домах Gucci и Yves Saint Laurent. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Estee Lauder.

В августе 2017 года бренд выпустил новый мужской аромат Noir Anthracite в парфюмерной коллекции Signature. Парфюм базируется на нотах бергамота, сычуаньского перца, имбиря, туберозы и жасмина.

