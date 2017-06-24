Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина

Французский парфюмерный дом Guerlain выпустил новый унисекс-аромат под названием Lui. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 24 июня.

Основная нота новинки, созданной дуэтом парфюмеров Guerlain Дельфин Джелк и Тьерри Вассером, — бензоин. Его дополняют фруктовая нота груши и тона гвоздики, кожи, дерева и пряностей. Парфюм заключен в восьмиугольный флакон темного стекла, оформленный в стиле ар-деко. Это отсылка к «ревущим 20-м», временам, когда зародилась концепция унисексуальности, а женщины начали носить в обществе брюки и короткие стрижки.

Название аромата — Lui — отсылает к историческому цветочно-альдегидному парфюму Lui, созданному в 1929 году Жаком Герленом и ознаменовавшему в то время эмансипацию женщин.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III.

Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH. Весной 2017 года бренд представил новый аромат под названием Oud Essentiel.