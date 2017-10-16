Buben & Zorweg нашли способ сохранить от воров часы богатых коллекционеров

Немецкая компания по производству часов и предметов для ухода за ними Buben & Zorweg выпустила сейф Solitaire Vision. Об этом сообщает HypeBeast.

Сейф предназначен для хранения 46 экземпляров часов; также предусмотрена полка для ювелирных изделий. Сейф оборудован устройством для подзавода механических часов. С лицевой стороны часы защищает пуленепробиваемое стекло толщиной 16 миллиметров. Питание запирающего устройства и системы сигнализации осуществляется от бытовой электросети. Также сейф оборудован аудиосистемой Monolog 10 с возможностью стриминга через протокол Bluetooth, термометром, гигрометром и презентационным мини-баром.

Часовой дом Buben & Zorweg основан в 1995 году немецкими часовщиками Кристианом и Даниэлем Зорвегами и Гаральдом Бубеном. Специализируется на люксовых комнатных часах, сейфах и подзаводчиках.