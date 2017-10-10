Итальянцы выпустили люксовую посуду из мятой жести и меди

Итальянский бренд-производитель дизайнерской посуды и предметов интерьера Alessi представил новую коллекцию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

В коллекцию вошли линия сервировочной посуды Extra Ordinary Metal из латуни, фактурой напоминающей мятую жесть (предметы декорированы в старинной технике этрусского гранулирования), серия бытовых мелочей (открывалки, крючки для сумок, таблетницы) Objets-Bijoux из стали с покрытием цвета меди, солонка и перечница Grind (дизайнеры Уильям Элсоп и Федерико Граццини), рождественские украшения Bark из металла (дизайнеры Мишель Букийон и Донья Маауи) и фарфора — Blue Christmas (дизайнер Антонио Арико) и Faberjorì в стиле яиц Фаберже (дизайнер Марчелло Джори).

Крючок из линии Objets-Bijoux Фото: Alessi 1 /4

Кроме того, в ассортименте компании вновь появилась ваза из лимонного дерева по эскизу Этторе Соттсасса, впервые выпущенная в 1990 году. Перевыпуск приурочен к столетию со дня рождения известного дизайнера и архитектора.

Компания Alessi основана в 1921 году, изначально специализировалась на производстве столовых приборов. В настоящее время ее возглавляет потомок основателей Альберто Алесси, бренд сотрудничает с известными дизайнерами, включая Микеле Де Лукки, Патрисию Уркиолу, Жана Нувеля, Филиппа Старка, Пьеро Лиссони.

В 2016 году компания выпустила коллекцию предметов из металла с эмалевым декором Circus совместно с промышленным дизайнером Марселем Вандерсом.