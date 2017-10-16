Seiko выпустил часы для любителей павлинов

Японский часовой бренд Seiko представил новую модель в премиальной линии Grand Seiko — Grand Seiko Hi-beat 36000 GMT. Об этом сообщается на сайте производителя.

Циферблат новинки покрыт зеленой эмалью и декорирован в технике гильоше, узор напоминает перья в хвосте павлина. Дизайн навеян исторической моделью Seiko 44GS (1967). Часы стали новой модификацией модели, получившей приз Petite Aiguille на конкурсе Grand Prix de Genève в 2014 году. Они разработаны в Shizukuishi Watch Studio — подразделении компании Seiko, занимающейся исключительно премиальными линиями механических часов бренда. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра 9S86 с модулем GMT (время второго часового пояса демонстрирует контрастная желтая стрелка). Запас хода модели — до 55 часов.

Grand Seiko Hi-beat 36000 GMT с «павлиньим» циферблатом выпущены лимитированной серией из 700 экземпляров.

Seiko (Seiko Holdings Corporation) — японская компания по производству часов, прецизионных инструментов и точной механики. Основана Хаттори Кинтаро в 1881 году в Токио.

В июне 2017 года компания представила новую версию модели Grand Seiko Spring Drive в корпусе из золота, с черным циферблатом, украшенным стилизованными звездами из драгоценных камней.