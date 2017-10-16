Двух мигрантов в Одинцово поймали с двумя килограммами героина

В Одинцово (Московская область) полицейские задержали двух уроженцев Средней Азии, развозивших героин по тайникам; у них изъято более двух килограммов наркотика. Кадры оперативной съемки в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении МВД.

«Автомобиль ВАЗ был остановлен на Северной улице города. В машине обнаружили два полимерных пакета и шесть свертков с порошкообразным веществом внутри. Эксперты установили, что изъятое — героин», — сообщила официальный представитель подмосковного главка Татьяна Петрова.

