Украинские националисты захватили вертолетную площадку Януковича

В Киеве националисты из «Национального корпуса», «Правого сектора» (запрещен в России) и ВО «Свобода» захватили здание выставочного центра «Парковый», на крыше которого находится вертолетная площадка бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сообщение об этом размещено на сайте «Национального корпуса».

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые благодаря функционированию вертолетной площадки, шли в казну государства, а не выводились за рубеж "семьей" Януковича», — сказано в заявлении.

«Накануне четвертой годовщины начала "революции достоинства" (так в Киеве называют события зимы 2013-2014 годов — прим. «Ленты.ру») и бегства Януковича из страны вертолетная площадка продолжает принадлежать бывшему президенту-преступнику и его "семье" — [Николаю] Азарову (бывшему премьер-министру Украины — прим. «Ленты.ру») и другим сволочам из бывшей "Партии регионов". Националисты требуют также прозрачных отчетов о прошлой деятельности этой площадки, в частности данных, на что были направлены полученные деньги», — указали националисты.

Во время президентства Виктора Януковича на Парковой аллее в центре Киева был построен выставочный комплекс с вертолетной площадкой на крыше, напоминает РИА Новости. Ряд украинских СМИ утверждает, что она по-прежнему принадлежит окружению бывшего президента. В марте сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели на площадке обыски, которые были связаны с уголовным делом по факту махинаций с земельным участком, на котором она построена. В августе суд наложил арест и запретил пользование вертолетной площадкой.