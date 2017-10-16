Жадно тянущийся к еде кот пробудил аппетит пользователей сети

В сети обратили внимание на фотографии кота, тянущегося к тарелкам с хозяйской едой. Снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте 9GAG. «"Сегодня мы мирно поужинаем" — этим не может похвастать ни один человек», — с иронией отметили администраторы профиля.

A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag) on Oct 16, 2017 at 1:51am PDT

За несколько часов пост собрал более 400 тысяч лайков и привлек пользователей социальной сети, которые принялись нахваливать шустрого кота и жаловаться на пробудившийся аппетит. «Я тоже должен поесть! Поесть это», — изобразил голодного питомца один из подписчиков 9GAG.

«Мы должны съесть это», — поправил его другой.

Некоторые начали сравнивать жадного до чужой еды кота со своими товарищами. «Это ты, понятно тебе? Ты никогда не прекратишь таскать мою еду», — заявил lasalazar1, отметив друга под публикацией.

Многие узнали в поведении кота своих домашних питомцев и принялись хвастаться их достижениями. «Ну прямо мой Мо. Только, он, конечно, не такой наглый», — подчеркнул пользователь с ником jtexiera.