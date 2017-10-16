В России создадут новую авиакомпанию

Акционеры авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings решили объединить их и начали подготовку к процессу консолидации, сообщили «Ленте.ру» в «Нордавиа».

На базе двух перевозчиков будет создан авиахолдинг с единой управляющей компанией. Ожидается, что его пассажирооборот в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек. Смена собственников не планируется: действующие акционеры авиакомпаний останутся владельцами холдинга.

Авиакомпании уже год работают в составе альянса, еще некоторое время каждая из них будет работать под собственным брендом. Но после того как объединение будет завершено, у холдинга появится новое название — то есть начнет работать новая авиакомпания.

В «Нордавиа» отмечают, что укрупнение бизнеса позволит повысить финансовую устойчивость, провести обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и в целом повысить эффективность работы. Авиахолдинг планирует, в частности, стать одним из первых заказчиков нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Летом этого года Red Wings подписала соглашение о твердом лизинге 16 самолетов МС-21-300, которые поступят в парк холдинга в период с 2019 по 2024 год.

Red Wings — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. Основана в 1999-м. По итогам 9 месяцев 2017 года перевезла 1,3 миллиона пассажиров.

«Нордавиа — региональные авиалинии» — выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов. Занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе России. В 2016 году авиакомпания перевезла 959 тысяч пассажиров.