Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград

Президент России Владимир Путин поручил обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на авиаперевозки в Калининградскую область, передает ТАСС.

Глава государства на совещании по развитию транспортной инфраструктуры обратил внимание на то, что это единственный эксклавный (удаленный от основной территории — прим. «Ленты.ру») регион России. Он подчеркнул, что в данном случае, вопреки позиции Минфина о необходимости сохранения целостной системы налогообложения в стране, «можно сделать исключение».

«По авиационным перевозкам для Калининграда НДС убираем», — сказал президент.

В июле 2017 года Минтранс России предлагал ввести налоговые льготы для перелетов в Крым, обнулив для них НДС. Министр транспорта Максим Соколов уточнял, что соответствующие документы уже находятся на рассмотрении в правительстве.

В середине июня сообщалось, что кабинет министров России к сентябрю подготовит законопроект о сохранении до 31 декабря 2020 года льготной 10-процентной ставки НДС для авиакомпаний на внутренние рейсы.

В феврале российские авиаперевозчики попросили Путина обнулить НДС на внутренние перелеты. В Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отмечали, что авиакомпании с июля прошлого года смогли сэкономить 10,5 миллиарда рублей за счет снижения НДС с 18 до 10 процентов.

