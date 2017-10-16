Захарченко заявил о задержании причастных к убийству Моторолы

Задержаны члены украинской группировки, причастной к убийству командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек», — отметил Захарченко.

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В апреле в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР сообщили, что заказчиком убийств командиров ополчения является глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров.

Павлов погиб 16 октября 2016 года. В лифте его дома в Донецке сработало взрывное устройство. В руководстве ДНР заявили, что убийство организовала Служба безопасности Украины.

Батальон «Спарта» создан в августе 2014 года. Подразделение участвовало в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта, Дебальцево. По информации открытых источников, в состав батальона входит около 300 человек.