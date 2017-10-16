В Госдуме предложили упростить обжалование «писем счастья» от ГИБДД

Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменить неверно выписанный штраф с камер наблюдения. Об этом в понедельник, 16 октября, пишет «Парламентская газета».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что в настоящий момент для обжалования постановления о наложении штрафа автовладелец должен пройти «цепочку препятствий». При этом, даже если доказана ошибка, например, несовпадение номеров или марки автомобиля, удаленно такой вопрос решить нельзя из-за пробела в законодательстве.

«Например, автовладелец на сайте Госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют, и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину», — пояснил депутат. Для этого необходимо наделить правом отменять штрафы те структуры, которые имеют право их выписывать, резюмировал Лысаков.

В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в Москве было увеличено в полтора раза — до 1424 устройств. Кроме того, на столичных улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД.