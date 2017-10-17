Немцы выступили против исламских праздников

Большинство немцев — чуть более 70 процентов — высказались против предложения министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера ввести на законодательном уровне мусульманские праздники в отдельных регионах страны. Об этом во вторник, 17 октября, сообщила газета Tagesspiegel.

За введение мусульманских праздников выступили лишь 7,8 процента опрошенных. Отмечается, что в опросе приняли участие 2011 человек.

Глава немецкого МВД ранее предложил обсудить учреждение праздников для последователей Пророка в некоторых регионах страны, за что подвергся жесткой критике со стороны представителей собственной партии — Христианско-демократического союза (ХДС).

При этом глава Центрального комитета немецких католиков Томас Штернберг поддержал де Мезьера. По его словам, в мультирелигиозном обществе в регионах с «большим числом благочестивых мусульман можно добавить мусульманские праздники», не изменяя христианской традиции страны.

В Германии проживает свыше 4,5 миллиона мусульман, что составляет 5,5 процента от всего населения страны.