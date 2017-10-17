Очевидец защиты диссертации Мединского объяснил ошибку с оппонентами

Проректор по учебно-методической работе Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенков объяснил «Ленте.ру», почему с фамилиями оппонентов Владимира Мединского возникла путаница. По его словам, на сайте ВАК опубликована ранняя версия автореферата министра культуры.

«Фамилии оппонентов взяты из предварительной версии автореферата. В основном реферате перечислены реальные оппоненты, которые принимали участие в защите», — отметил Старостенков.

«Из-за технической ошибки секретаря диссертационного совета на сайт ВАК и на сайт университета попал предварительный вариант автореферата не с теми фамилиями», — объяснил проректор.

Старостенков подчеркнул, что сам присутствовал на защите: «Ни у кого нет сомнений в том, что защита действительно была. Если понадобится проводить серьезное расследование, то больше двух десятков свидетелей это подтвердят».

Ранее 17 октября в Минкульте показали скан автореферата диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.». В нем оппонентами заявлены профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. Днем ранее «Новая газета» выпустила материал, в котором говорится, что в работе заявлены доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов.

2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора наук. Решение принято большинством голосов и носит рекомендательный характер. Точку в этом деле должен поставить президиум ВАК, который рассмотрит данный вопрос 20 октября.