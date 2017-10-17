Россия установила рекорд по поставкам газа в Турцию

«Газпром» увеличил объем экспорта газа в Турцию в период с 1 января по 15 октября 2017 года на 23,4 процента или 4,2 миллиарда кубометров. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что повышенный спрос на российский газ продолжают демонстрировать страны Южной и Юго-Восточной Европы. Так, поставки в Грецию за указанный период выросли на 14,1 процента, Болгарию — на 8,6 процента, Венгрию — на 26,3 процента, Сербию — на 29,7 процента.

При этом поставки газа в страны дальнего зарубежья по всем направлением увеличились на 10,9 процента до 148,6 миллиарда кубометров.

13 октября сообщалось о том, что Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил снять все ограничения на проведение аукционов на использование мощностей газопровода OPAL. В компании-операторе OpalGastransport GmbH & Co KG подтвердили это решение.