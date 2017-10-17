Подмосковье направит на госпрограммы около 460 миллиардов рублей

Подмосковье направит порядка 460 миллиардов рублей на реализацию государственных программ в 2018 году, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

«Более 457 миллиардов рублей будут направлены на государственные программы и 3,5 миллиарда рублей на реализацию адресной программы в 2018 году, что составляет около 94 процента от общих расходов бюджета», — сказала Смирнова.

Она добавила, что собственные доходы региона сформированы на уровне 460 миллиардов рублей. Еще 18 миллиардов рублей поступят в рамках безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Ранее во вторник Смирнова рассказала, что в следующем году в регионе планируется реализовать четыре новые госпрограммы: «Формирование комфортной среды», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Цифровое Подмосковье», «Управление имуществом и финансами Московской области».

Московская областная дума примет к рассмотрению проект бюджета Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 26 октября. Губернатор Андрей Воробьев назвал в числе отличий нового бюджета рост расходов на строительство школ и отмену отрицательных трансфертов.

