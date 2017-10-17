Глава Подмосковья назвал основные отличия нового бюджета

В бюджете Подмосковья на следующий год заложили около 17 миллиардов рублей на строительство образовательных учреждений, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

«Отличие нового бюджета — мы закладываем большие средства на строительство школ. Порядка 17 миллиардов рублей. Плюс, впервые отменяем отрицательные трансферты», — сказал глава региона на заседании правительства.

Воробьев также добавил, что каждый год региональный бюджет увеличивается.

Ранее во вторник заместитель председателя правительства Мособласти Ирина Смирнова заявила, что порядка 70 процентов расходов бюджета на 2018 год предусматривается на социальные нужды.

Московская областная дума приступит к рассмотрению проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 26 октября.

В прошлом месяце сообщалось, что в соответствии с государственной программой «Образование Подмосковья» в регионе планируется строительство и ввод в эксплуатацию порядка 100 модульных школ до 2020 года.

В начале августа глава министерства строительного комплекса региона Сергей Пахомов заявил, что за последние четыре года в регионе было построено более 430 образовательных учреждений (356 детских садов и 80 школ). В 2017-м, по его словам, планируется завершить строительство 26 школ в 14 муниципальных образованиях.