Американке запретили оскорблять чувства иностранцев пением гимна

Сотрудники американской авиакомпании Delta не разрешили пассажирке спеть гимн США, чтобы не оскорбить чувства пассажиров других стран. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в американском городе Атланта. По пути из Филадельфии пилот объявил пассажирам, что на борту находится тело погибшего американского солдата. Доктор Памела Годри предложила другим пассажирам вместе спеть песню «Знамя, усыпанное звездами» — гимн США. Многие с радостью согласились.

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По словам Годри, когда о намерении стало известно экипажу, к ней подошла старшая бортпроводница. «Она встала на колено и сказала, что то, что мы собираемся делать, противоречит правилам компании. Я спросила: "Гимн на борту? Когда здесь солдат?", а она ответила: "Да, вы не можете петь гимн, это противоречит политике компании"». Стюардесса пояснила: пассажиры других стран могут чувствовать себя некомфортно.

Годри призналась, что подчинилась, а теперь очень жалеет об этом. В итоге почетный караул вынес гроб с телом солдата при полном молчании пассажиров.

Впоследствии стало известно, что на борту самолета было тело штаб-сержанта Дастина Райта, погибшего в Нигере 5 октября. Тогда на отряд напали, предположительно, боевики ячейки террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), действующей в Нигере и Мали. Во время обстрела погибли также пять солдат армии Нигера.