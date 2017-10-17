Девушкам предложили праздновать Хеллоуин в нижнем белье

Марка нижнего белья Women’secret выпустила коллекцию одежды к Хеллоуину. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В линейку Halloween входит кружевное нижнее белье черного цвета, боди с принтами в виде человеческих костей и морды кота, а также чулки и кружевной полупрозрачный топ.

Фото: Women’secret 1 /4

Бренд Women’secret зарегистрирован в 1993 году, входит в компанию Grupo Cortefiel. По всему миру насчитывается более 600 фирменных магазинов.

В августе компания представила новую коллекцию купальников. Отличительная черта моделей — рифленая структура. Кроме слитных купальников, в коллекции есть также двусторонние бикини с яркими принтами. Их, по словам представителей марки, можно сочетать под настроение.

Ранее сообщалось, что калифорнийская марка Stance выпустила к Хеллоуину носки с изображением Майкла Джексона из клипа Thriller.