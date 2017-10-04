Nike выпустит кроссовки для малолетних оборотней

Американская спортивная марка Nike представила дополнение к детской версии кроссовок Foamposite, оформленной специально к Хеллоуину. Об этом сообщает Sneaker News.

Кроссовки Air Force 1, покрытые джинсовой тканью с искусственным мехом внутри и нарисованными следами от когтей волка, получили название Werewolf. Они поступят в продажу 13 октября.

Фото: Nike

Ранее компания представила специализированную детскую версию кроссовок Foamposite Vamposite. Она поступит в продажу в США 13 октября по цене 180 долларов за пару. Кроссовки с черным верхом на красной подошве украшены изображением вампирских зубов на заднике и летучих мышей на боковинах.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации. Модель Foamposite дебютировала в 1997 году и выпускается в разных версиях до сих пор.