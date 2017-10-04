Nike выпустит кроссовки с зубами для малолетних вампиров

Американская спортивная марка Nike представила детскую версию кроссовок Foamposite, оформленную специально к Хеллоуину. Об этом сообщает Sneaker News.

Модель получила название Little Posite One “Vamposite” и поступит в продажу в США 13 октября по цене 180 долларов за пару. О доступности кроссовок в других странах не сообщается.

Фото: Nike 1 /2

Кроссовки с черным верхом на красной подошве украшены изображением вампирских зубов на заднике и летучих мышей на боковинах. Верх выполнен из высокотехнологичного синтетического материала Foamposite. Подкладка и внутренний носок — ярко-красные; на стельке изображена стилизованная Луна. Как и на взрослой версии, логотип компании (Nike Swoosh) — миниатюрного размера и расположен на мыске обуви. Логотип стандартного размера можно обнаружить на подошве.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации. Модель Foamposite дебютировала в 1997 году и выпускается в разных версиях до сих пор.

